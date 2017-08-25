В отдельных районах курорта ожидается кратковременный дождь и гроза

Все заявления будут рассмотрены на профильных общественных слушаниях осенью

Плановые отключения света в Сочи 25 августа Данные мероприятия призваны обеспечить надежное электроснабжение

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

25 августа с 09.00 до 16.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в мкр. Мамайка переулок Восточный; ул.Донская № 7 ООО «Меридиан»

25 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Абовяна №№ 25 - 36, переулок Табачный №№2 - 32, переулок Грушевый №№1 - 29

25 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Дагомыс Батумское шоссе(частично), ул.Больничная, ул.Ландышевая, С/Т «Железнодорожник»

25 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Шаумяновка ул.Туманяна, ул. Прозрачная, ул. Ежевичная Поляна, Батумское шоссе (частично)

25 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Хоста Сухумское шоссе частично: санаторий «Кудепста», коттеджи мкр Кудепста, жилые дома с/т «Рассвет», пансионат «Автомобилист», котельная № 29, ул.Пробковая

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52