Возможно, что он был не первым и не последним за сегодняшний день

В Сочи изменится схема движения общественного транспорта (ФОТО) Изменения ожидаются временные







Во время проведения конкурса «Новая волна» в Сочи, с 8 по 14 сентября, как мы сообщали ранее, в Олимпийском парке ограничат движения для транспорта. В связи с этим некоторые городские автобусы и маршрутки изменят свой маршрут.

Например, автобус №57, будет курсировать на ж/д вокзал Олимпийский парк в прямом и обратном направлении по ул. Казачьей, №125с будет следовать на ж/д вокзал Олимпийский парк в прямом и обратном направлении по ул. Казачьей.

А автобусы № 135 – в прямом направлении - от ост. «Южные культуры» по ул. Каспийской, съезд на ул. Триумфальную, далее по ул. Казачьей к ж/д вокзалу Олимпийский парк, в обратном направлении - выезд по ул. Чемпионов, сообщают в пресс-службе администрации г. Сочи.