Возможно, что он был не первым и не последним за сегодняшний день

Из-за аварии на водопроводе без воды остались жители несколько районов Сочи Это не первая крупная авария на данном участке

Автор фото: http://kvnews.in.ua

В связи с аварией магистрального водовода на ул. Пластунская 25 августа 2017 года с 12.25 временно прекращено водоснабжение микрорайонов Макаренко, Завокзальный, ул. Транспортная, сел Соболевка, Богушевка и некоторых других.

«Данный магистральный водовод был построен в рамках подготовки города Сочи к зимним Олимпийским играм 2014 года. С момента принятия его в эксплуатацию администрацией Сочи на нем многократно происходили крупные аварии», - сообщают в отделе общественных связей ООО «Сочиводоканал».

Ремонтно-восстановительные работы ориентировочно продлятся до 00.00 25 августа 2017 года.