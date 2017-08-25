В Сочи забил «фонтан желаний» (видео)
Не успели представители ООО «Сочиводоканала» оповестить городжан об очередной аварии на водопроводе на ул. Пластунская, в результате которой без воды остались жители нескольких районов курорта, как пользователи сети Интернет стали выкладывать видео бьющего из трубы потока воды.
«Фонтан желаний», - так прозвали подписчики городского сообщества sochi_online заснятое на видео происшествие. На кадрах видно, как тонны воды брызгая во все стороны, превращают автомобильную трассу в реку.
Сочинцы предполагают, что на месте ЧП очень скоро образуется серьезная пробка, поскольку все объезжают фонтан по «встречке».
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