Возможно, что он был не первым и не последним за сегодняшний день

В Краснодарском крае субботу объявили днем траура Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев

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В Краснодарском крае 26 августа объявлено днем траура по погибшим в результате крушения автобуса, упавшего со строящегося пирса. Об этом распорядился глава региона Вениамин Кондратьев.

- Главам муниципальных образований рекомендовано организовать и провести комплекс мероприятий по проведению дня траура и приспустить флаг Краснодарского края. Телерадиокомпаниям и организациям культуры, осуществляющим деятельность на территории региона, рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи, - говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Кубани.

Вениамин Кондратьев также распорядился, чтобы семьям погибших выплатили по миллиону рублей.

На базе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю открыт телефон "горячей линии" (8-861-268-64-40). Работает межведомственный оперативный штаб.

Катастрофа произошла сегодня утром на строящемся пирсе в поселке Волна. Автобус, в котором находились рабочие предприятия «Таманьнефтегаз», упал в воду с высоты примерно четырех метров. В результате погибли 18 человек. 33 получили травмы. Некоторые из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.