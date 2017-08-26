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«Бутылочное горлышко» ликвидировано. Мамайский перевал Сочи избавили от пробок Новая схема движения обеспечит долгожданный проезд по двум полосам для движения транспорта в каждом направлении

Автор фото: http://vd-tv.ru

На Мамайском перевале в районе поворота на поселок Сергей-Поле с 25 августа заработала новая схема движения автотранспорта, которая обеспечит долгожданный проезд по двум полосам для движения транспорта в каждом направлении.

- Четыре полосы на Мамайском перевале позволят ликвидировать пробки на данном участке федеральной дороги А-147 Джубга – Сочи», - заверили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье». - Схема автодвижения на участке трассы А-147 в районе перевала с использованием полос для движения машин в обоих направлениях будет действовать до начала капитального ремонта автодороги А-147 Джубга–Сочи– граница с Республикой Абхазия.

Ранее силами администрации курорта и судебными приставами были снесены незаконные строения, не позволявшие реализовать такую схему движения. В перспективе создание переходно-скоростной полосы на повороте к поселку Сергей-Поле.