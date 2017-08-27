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Причина аварии названа. Подозреваемые арестованы. После падения автобуса в море в медучреждениях Кубани остаются 19 рабочих

Автор фото: МЧС России

Темрюкский районный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство Следственного комитета России и арестовал водителя транспортного средства и индивидуального предпринимателя, организовавшего перевозку людей. Фигуранты громкого дела о ДТП с автобусом, в результате которого погибли 18 рабочих, проведут под стражей два месяца.

Причиной аварии с автобусом на Кубани Ространснадзор назвал отказ тормозов.

«По предварительной информации перевозка была заказной и осуществлялась на закрытой территории «Таманьнефтегаз». Причиной происшествия послужила неисправность тормозной системы автотранспортного средства», - говорится на сайте ведомства.

Катастрофа произошла утром 25 августа на строящемся пирсе в поселке Волна. Автобус, в котором находились рабочие предприятия «Таманьнефтегаз», упал в воду с высоты примерно четырех метров. В результате погибли 18 человек. 33 получили травмы. Некоторые из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Власти Краснодарского края пообещали выделить семьям погибших по миллиону рублей. Сегодняшняя суббота объявлена на Кубани днем траура.