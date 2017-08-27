На трассе из Сочи на Красную Поляну изменена схема дорожного движения На автодороге будут проводиться работы по устройству противопаводкового сооружения











В течение двух суток на трассе автодороги «Адлер – Альпика-Сервис» (км 0, направление центр Сочи) на ФАД А-147 Джубга – Сочи будет изменена схема дорожного движения. Правый съезд с совмещенной трассы будет закрыт в связи с проведением работ по устройству противопаводкового сооружения, исключающего угрозу переполнения регулирующего пруда и подтопление бетонного лотка основного хода участка Адлер – Весёлое ФАД А-147.

- Транспорту, следующему из Красной Поляны в направлении центра Сочи, следует повернуть на съезде влево – в направление Псоу и произвести разворот на транспортной развязке «Западная», расположенной на въезде в Олимпийский парк (возле собора). Прежняя схема движения будет восстановлена в 6:00 утра 28 августа, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».