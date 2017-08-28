В Сочи состоялся фестиваль «Зажигание-2017» Гостями автоспортивного мероприятия на «Сочи Автодроме» стали более шести тысяч человек





Автоспортивный фестиваль «Зажигание-2017» проходил на «Сочи Автодроме» два дня, 25 и 26 августа. За это время гостями мероприятия стали свыше шести тысяч зрителей. В первый день зрители увидели ретро-ралли, померяться силами в котором вышли 16 экипажей. Победу в нем одержал дуэт Андрея и Татьяны Паньковских на MG Sebring 1600 Mk1 1960 года выпуска.

Второй день фестиваля начался с торжественного приветствия мэра Сочи Анатолия Пахомова и первого российского призового пилота «Формулы-1» Виталия Петрова гостей и участников «Зажигания».

- Я выступал во многих странах и был на многих автоспортивных шоу, и я очень рад, что такие масштабные мероприятия теперь проходят и в России, - заявил Виталий Петров. - Хочется, чтобы таких событий у нас проходило больше, ведь многие болельщики не могут увидеть вблизи эту технику, пилотов, за которых они болеют. И такие события позволяют болельщикам прикоснуться к автоспорту. Многих интересует как устроены эти машины, но во время соревнований зрителей к ним не пускают, а этот фестиваль – прекрасная возможность познакомиться с миром гонок поближе.

После торжественной части мероприятия перед зрителями выступили пилоты Российской серии кольцевых гонок и гонщики первенства MitJet, гонщики команды «КАМАЗ-мастер», каскадеры с программой «Авто родео». Кульминацией фестиваля стал тройной дрифт, а также прыжок через горящую трубу.

Завершился фестиваль файер-шоу, карнавальным шествием участников мероприятия и концертом группы «Пицца» и фейерверк в Олимпийском парке. В дальнейшем, по словам организаторов, «Зажигание» планируется проводить ежегодно.