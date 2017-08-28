Плановые отключения света в Сочи 28 августа

Данные мероприятия призваны обеспечить надежное электроснабжение
Плановые отключения света в Сочи 28 августа
Автор фото: http://www.prizyv.ru

В связи с планово-предупредительным ремонтом  в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

28 августа, 31 августа с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): корпус Сочинского государственного университета, ЖСК «Велена» , ТПООО «Мир электроники»

28 августа  с 09.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ЖК Остров Мечты ул. Параллельная 9/1

28 августа   до 17.00  в поселке Мирныйул.Ружейная, ул.Староохотничья, переулок Марсовый, переулок Ивовый, переулок Перепелиный, переулок Кувшинок; с. Красная Воля (частично), с.Илларионовка

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

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Теги: новости Сочи отключение света
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