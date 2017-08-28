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Путевка в Италию. В Сочи приготовят самую правильную и вкусную пиццу в России На курорте пройдут состязания лучших пиццайолло региона

Автор фото: http://ooosoup.ru

Как приготовить самую вкусную в мире пиццу? Какой из рецептов теста является классическим, а какой оригинальным? Получить ответ на эти вопросы смогут сочинцы и гости курорта на крупнейшем чемпионате юга России по пицце. С 5 по 6 октября самые известные пиццайолы региона, именно так называют тех, кто готовит «солнечное» блюдо, будут удивлять публику и жюри своим талантом и креативностью.

Каждому конкурсанту для создания шедевра дадут не более 15 минут. Тесто участники смогут принести с собой или приготовить его на месте.

Соревнования по приготовлению самой вкусной и красивой пиццы пройдут в пяти номинациях: классическая пицца, авторская пицца, самая быстрая растяжка, самая большая растяжка, пицца-акробатика – индивидуальный фристайл.

Помимо призов от организаторов и партнеров конкурса, победители в каждой номинации получат возможность принять участие в чемпионате мира по пицце, который пройдет весной 2018 года в итальянском городе Парма.