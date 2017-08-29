Отдыхающих унесло в открытые воды на надувном матрасе

Изворотливые водители продолжают придумывать варианты спасения своих автомобилей от эвакуаторов

Кто в Сочи останется без света 29 августа Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

29 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Тоннельная (частично),ул.Первомайская №31а турбаза «Факел»,

переулок Горького №18 ЖК Крокус; ул.Абовяна №№25 - 36, переулок Табачный №№2 - 32, переулок Грушовый №№1-29;АЗС «Роснефть» ул.Таврическая №2/2а;

29 августа, 30 августа, 31 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селеКаштаны ул.Мичурина (частично)

29 августа с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Краевско-Греческая,ул.Земляничная

29 августа с 09.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Медовая, ул.Ленина№286/3, 286

29 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Уч-Дере ул.Чайная, ул.9 Мая, ул.Курчатова

29 августа с 12.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Адлерская (частично),ул.Платановая (частично), ул.Октября (частично)

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52