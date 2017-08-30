Отдыхающих унесло в открытые воды на надувном матрасе

Прогноз погоды в Сочи на ближайшие 3 дня

День без света сегодня проведут жители трех поселков и 5 улиц Сочи Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

30 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): С/Т «Теплотехник»



30 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Искры.

30 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в микрорайоне Чкаловский ул.Просвещения (частично), ул.Аллейная, ул.Прибрежная, ул.Чкалова

30 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Нижняя Шаумяновка ул.Туманяна, ул.Дунаевского, ул.Бабушкина, ул.Чавчавадзе

30 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Нижняя Якорная Щель ул.Главная (частично), ул.Череповецкая (частично); в поселке Лоо ул.Весенняя, переулок Клубный, храм, ул.Декабристов(частично), переулок Таллинский, ул.Таежная

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52