Сочи после мощного удара стихии (фото и видео) На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение









В Сочи в авральном режиме ликвидируют последствия мощного удара стихии, в результате которого пострадало сразу несколько районов Сочи. На Красной Поляне выпал снег и сошли два селевых потока. Тонны грязи обрушились на проезжую часть между двумя автомобильными тоннелями. На трассе заблокированными оказались около 20 автомобилей. Эвакуация взрослых и детей была успешно завершена ближе к полуночи.

Еще один селевой поток накрыл припаркованный автомобиль. Грязевые потоки общей массой 100 м², создав помехи и затруднив проезд, перекрыли движение на одной полосе автодороги.

В основном во власти циклона оказался Адлер. Проливной дождь затопил поселок Молдовка. Огромные потоки воды пронеслись по дороге, заливая частные дома и ближайшие строения. А в самом центре Адлера проезд транспорту перегородило дерево, упавшее на проезжую часть трассы.

Кроме этого, отдыхающие в Адлере туристы и местные жители вчера могли наблюдать за формированием сразу нескольких водяных смерчей недалеко от берега. Одни утверждают, что видели 6 завораживающих воронок, другие насчитали над морем целых 12 вихревых столбов.

На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни с грозами, градом, шквалистыми усилениями ветра с порывами 20-25 м/с, резкие подъемы уровня воды в реках. Над морем возможно формирование смерчей. Возрастает риск схода селей. Все городские службы переведены на усиленный режим работы.