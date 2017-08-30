В Сочи пришлось эвакуировать сразу 18 человек (ФОТО)

Помощь врачей никому не понадобилась

Вчера непогода заставила понервничать многих жителей г. Сочи. Сошедший грунт в посёлке Красная Поляна буквально отрезал путь к одному из населённых пунктов. А обильные осадки затопили подвалы домов в посёлке Молдовка.

На помощь людям выехали спасатели.  Они эвакуировали 18 человек из кордона Пслух. А позже откачали воду из затопленных помещений. В медицинской помощи не нуждался никто из пострадавших, сообщают в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия поиски пропавшего туриста из г. Москвы не прекращаются. Спасатели продолжают обследовать горный массив Ачишхо. 

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Теги: шторм в Сочи 2017 помощь спасателей Красная Поляна Молдовка в Сочи ЮРПСО МЧС России
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