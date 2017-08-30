В Сочи пришлось эвакуировать сразу 18 человек (ФОТО) Помощь врачей никому не понадобилась











Вчера непогода заставила понервничать многих жителей г. Сочи. Сошедший грунт в посёлке Красная Поляна буквально отрезал путь к одному из населённых пунктов. А обильные осадки затопили подвалы домов в посёлке Молдовка.

На помощь людям выехали спасатели. Они эвакуировали 18 человек из кордона Пслух. А позже откачали воду из затопленных помещений. В медицинской помощи не нуждался никто из пострадавших, сообщают в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия поиски пропавшего туриста из г. Москвы не прекращаются. Спасатели продолжают обследовать горный массив Ачишхо.