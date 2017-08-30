Прогноз погоды в Сочи на предстоящие выходные Как начнётся эта осень? Специализированный прогноз погоды на первые выходные сентября

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За три прошедших дня гостям и жителям курорта уже удалось увидеть несколько смерчей, попасть под проливной дождь и спастись от схода селей. Чем закончится эта неделя?

1 сентября, в День знаний, на курорте ещё возможен местами дождь. Порывы ветра в первый день осени будут достигать до 20 м/с. Температура воздуха ночью +15+200, днем +22+270. В предгорной зоне ночью ожидается +12+170, днём +19+240.

А вот к выходным должно "распогодиться". 2 и 3 сентября осадков не ожидается. Максимальные порывы ветра - 12 м/с. Температура воздуха ночью +15+200, днем +22+270. В предгорной зоне температура воздуха ночью +12+170, днём +21+260.