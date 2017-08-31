Отдыхающую в Сочи жительницу Кисловодска убило током в душевой кабине

Погибшей девушке было всего 18 лет
Отдыхающую в Сочи жительницу Кисловодска убило током в душевой кабине

В Кисловодске в это воскресение похоронили 18-летнюю Викторию, которая погибла на отдыхе в поселке Лоо. Девушка была смертельно травмирована электрическим током во время принятия душа. Виной тому, вероятнее всего, стал неисправный электрический бойлер. Об этом жутком случае «Сочи Экспресс» сообщила сестра жениха погибшей.   

- После вечерней прогулки 25 августа Вика пошла в душ, - рассказывает подробности произошедшего Елена Воронкова. - После 15-минутного отсутствия мой брат пошел к ней. Постучал в дверь, но никто не ответил. Предположив, что она просто не услышала стука из-за шума воды, ушел в комнату. Чувство тревоги появилось после того, как Вика не вернулась еще спустя 15 минут. Вновь постучался. Тишина. Когда вскрыл дверь она лежала на полу с душем в руке, по которому шел ток. При попытке вытащить Вику из кабинки его также ударило током.

По утверждению Елены, смерть 18-летней жительницы Кисловодска списали на несчастный случай. Тело девушки было доставлено в родной город. Похороны прошли в это воскресение.

- На отдыхе мой брат планировать сделать Вике предложение. И вот такое… Хотелось бы, чтобы люди, которые сдают жилье ответственно походили к этому процессу. Тщательно проверяли оборудование и технику, ведь малейшая халатность в любой момент может обернуться горем для другой семьи, - добавляет Елена. 

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Теги: новости Сочи отдых в Сочи убило током
Комментарии
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    Виталий инженер электрик.
    30.08.2017, 21:47
    Контура защитного заземления естественно в этом доме не было.УЗО (устройства защитного отключения) естественно тоже не было.Всякие розетки,бойлеры в ванных комнатах и душевых устанавливать категорически запрещено.Добавим сюда что в этих лоо-шмоо "электрику" в частных дворах пожизненно собирают шабашники-землекопы.плиточники, и т.д. лица имеющие к этому самое поверхностное отношение и не имеющие никакого права заниматья электромонтажными работами.В Европе если человек не имеет лицензии - его на километр не подпустят розетку поменять, не то что собрать электрику в доме.
    Бедный ребёнок даже понять не успел за что его взрослые казнили!
    Сволочи.Привлечь бы к уголовной ответственности на полную катушку!Чтоб другим неповадно было!