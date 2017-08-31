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Плановые отключения света в Сочи 31 августа Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства

Автор фото: http://sadsha.ru

В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

31 августа с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): корпус Сочинского государственного университета, ЖСК «Велена», ООО «Мир электроники»; ул.Абовяна №№25 - 36, переулок Табачный №№2 - 32, переулок Грушовый №№ 1 - 29; ул.Чехова (частично), школа бизнеса, насосная станция МУП «Сочитеплоэнерго» по ул.Чехова, переулок Чехова № 9

31 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Каменка СНТ «Мир 2», турбаза «Сокол»; п.Каменка -2, СТ «Дорожник», СНТ « Автомобилист», СНТ « Лайнер», с.Лесное (частично), п.Красная Воля (частично), школа №43

31 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Уч-Дере ул.Культурная

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52