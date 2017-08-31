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РЖД отменяет поезда из Сочи в Абхазию Курсирование на данном маршруте завершится уже завтра

Автор фото: http://www.mitsubishi34.ru

Пригородное сезонное сообщение между Сочи и Абхазией завершается. С 1 сентября отменяются следующие поезда:

№6623 Адлер – Веселое, отправлением со станции Адлер в 07:38, прибытием на станцию Веселое в 07:58;

№6625 Веселое – Гагры, отправлением со станции Веселое в 08:28, прибытием на станцию Гагры в 09:41;

№6624 Гагры – Веселое, отправлением со станции Гагры в 10:52, прибытием на станцию Веселое в 12:11;

№6626 Веселое – Адлер, отправлением со станции Веселое в 12:41, прибытием на станцию Адлер в 13:03;

№6627 Адлер – Веселое, отправлением со станции Адлер в 14:10, прибытием на станцию Веселое в 14:32;

№6629 Веселое – Гагры, отправлением со станции Веселое в 15:02, прибытием на станцию Гагры в 16:.15;

№6628 Гагры – Веселое, отправлением со станции Гагры в 18:36, прибытием на станцию Веселое в 19:55;

№6630 Веселое – Адлер, отправлением со станции Веселое в 20:25, прибытием на станцию Адлер в 20:47.