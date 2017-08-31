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Лучшие рекламные ролики со всего мира были показаны в Сочи Их представили на суд сочинским зрителям синематека Жана Мари Бурсико и компания «VozmiZvezdu»





















25 августа в Сочи состоялось уникальное, продолжительное и самое массовое мероприятие с показом рекламных роликов в режиме нон-стоп, зафиксированное в Книге рекордов Гиннеса.

Синематека Жана Мари Бурсико и компания «Vozmi Zvezdu» при поддержке СК "Ново-ГрадЪ" устроили для жителей и гостей курортной столицы "Ночь пожирателей рекламы", которая в этом году прошла под девизом «Любить Lомая Sтереотипы» в одном из самых живописных мест Черноморского побережья, на территории легендарного оздоровительного комплекса "Дагомыс".

История знакового в рекламной индустрии события берет начало в 1981 году – именно тогда француз Жан Мари Бурсико начал собирать свою «Синематику», коллекцию лучших рекламных роликов со всего мира. С тех пор «Ночь пожирателей рекламы» уверенно шагает по земному шару – только в нашей стране событие ежегодно проходит в 40-60 городах! Теперь возможность прикоснуться к мировым шедеврам рекламы появилась и у жителей южной столицы.

Уникальность мероприятия, успевшего покорить весь мир, кроется не только в его масштабности и продолжительности: посетив его хоть однажды, у зрителей стираются стереотипы о традиционной рекламе – банальной и порой примитивной – той самой, которой наполнены отечественные телеэкраны. В этом году на суд зрителям были продемонстрированы 400 рекламных роликов, объединенные одной общей темой любви

Стоит отметить, что "Ночь пожирателей" - это не только 6-ти часовой просмотр в режиме non-stop шедевров мировой рекламной индустрии. Организаторы события в Сочи превратили "Ночь" в грандиозное шоу со множеством сюрпризов, подарков, розыгрышей, а главное предоставили возможность зрителям "взять свою звезду" вечера.

На территории санаторного комплекса гости смогли наблюдать за виртуозным управлением огнем профессионалами театра огня и пластики «FIX». А также погрузились в ритмы чувственного танца в исполнении танцевального дуэта "Школы танцев" г.Сочи под композицию Monatik «Упали в любовь».

Команда "ParkourSochi" под открытым небом "ломала" законы всемирного тяготения прямо на глазах у изумленной публики, демонстрируя сложные элементы и захватывающие трюки.

Настоящий "танец" воды и света в сочетании с музыкальным ритмами барабанной установки гостям «Ночи» подарили шоу барабанщиков "ПАРАDOXX». Дополнила романтическую атмосферу мероприятия своим выступлением кавер-группа «Мы счастливы band» известного шоумена Степана Меньщикова.

Кстати, именно из рук популярного ведущего победители лотереи получили подарки, подготовленные партнерами мероприятия: абонементы на отдых, оздоровительные процедуры и SPA-услуги, сертификаты на обслуживание автомобилей, ювелирные украшения, морскую прогулку на яхте и другие.

Изюминкой вечера стал эксклюзивный тематический торт, который смогли попробовать все присутствующие "Ночи". Именно торт является одной из самых узнаваемых фирменных почерков «Vozmi Zvezdu», который команда оставляет в качестве сладкого автографа на каждом из проводимых мероприятий.

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