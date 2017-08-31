На работу "под кайфом". В Сочи "накрыли" самый оптимистичный ночной клуб Профилактические работы с населением Сочи продолжаются

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Накануне в одном из ночных клубов Лазаревского района г. Сочи прошёл рейд. Результат проверки – привлечение к административной ответственности и выселение из страны.

В ходе межведомственной операции «Мак» были задержаны 18 человек. Все они подозревались в употреблении наркотиков. Для того, чтобы доказать свою виновность или невиновность им было предложено пройти экспресс-тест. Интересно, что он оказался положительным не у гостей клуба, а у сотрудников. Четверо приезжих мужчин были «под кайфом»: два 28-летних бармена из Уфы и Ставрополя, 33-летний диджей из Адыгеи и 20-летний кальянщик из Ирана. Все они уже привлечены к административной ответственности, сообщают в пресс-службе

Последнему из молодых людей повезло меньше всего. Выяснилось, что кальянщик находился на территории Сочи нелегально. Теперь ему предстоит депортация в Узбекистан, где он и проживает официально.