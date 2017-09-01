Кто в Сочи останется без света 1 сентября
В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение
1 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селе Верхнениколаевское ул.Мостовая, переулок Западный
1 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул. Джигитская (частично),ул.Грибоедова (частично); ул. Донская №№ 15,15а,17, 19, переулок Строительный №№9,7,11, 18 а
1 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в районе Чкаловскийул.Просвещения (частично), ул.Прибрежная, ул.Чкалова, переулок Чкалова, переулок Прибрежный
1 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селе Верхне-Николаевское ул.Мостовая, переулок Западный; в районе Чкаловский ул.Просвещения (частично), ул.Прибрежная, ул.Чкалова, переулок Чкалова, переулок Прибрежный
1 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул. Джигитская (частично),ул.Грибоедова (частично); ул. Донская №№ 15,15а,17, 19, переулок Строительный №№9,7,11, 18 а
1 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Искры (частично), ул.Заречная
Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52
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