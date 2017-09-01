Долг размером 29 млн рублей. Директору предприятия в Сочи предъявлено обвинение Расследование уголовного дела завершено

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Директор сочинского предприятия ООО «Союзавтострой» предстанет перед судом по обвинению в невыплате налогов в крупном размере. Следствие предполагает, что он скрыл от налогового органа настоящие доходы. И тем самым не доплатил 28,9 миллионов рублей.

Следствию стала известна информация о том, что предприниматель, занимающийся общестроительными работами по возведению зданий, предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость и прибыль за период работы с января 2012 года по декабрь 2014 года, заведомо указав в них ложные сведения, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все доказательства собраны. И потому решение остаётся за судом.