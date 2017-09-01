Генная мутация. В сочинском лесу поймали двухголовую змею (фото) Сотрудники Сочинского национального парка приютили необычную рептилию у себя в террариуме







В районе поселка Чемитоквадже в Лазаревском районе лесники нашли необычную змею с двумя головами. В длину рептилия всего несколько сантиметров. Как оказалось, у неядовитой медянки, появившейся на свете не более суток назад, очень редкий вид мутации. Чаще такая аномалия встречается среди ужей и полозов, а вот у медянки такая мутация в Сочи зафиксирована впервые.

Специалисты Национального парка забрали необыкновенную змею в себе в террариум. В природе, скорее всего, ее ждет верная смерть, поскольку каждая голова мыслит по-своему, а тело одно. Причиной гибели могут стать бесконечные конфликты, в какую сторону ползти и какую пищу употреблять.

- Обе головы будут хватать одну и ту же жертву, потом это не поделить, не переварить, - пояснил интернет-порталу «Кубань 24» заместитель директора Сочинского национального парка Борис Туниев. – Мы попытаемся сохранить ей жизнь. Для этого в террариуме с каменистым дном поддерживается необходимая температура. У рептилии всегда есть вода и пища.

Теоретически медянка может вырасти до 80 сантиметров. Подобный мутант, двухголовая змея-альбинос, живет в зоопарке в Ялте. Во время кормления между ее головами устанавливают перегородку, чтобы они не ссорились из-за лучшего куска.