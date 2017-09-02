Плановые отключения электроэнергии в Сочи 2 сентября

Данные мероприятия призваны обеспечить надежное электроснабжение
Плановые отключения электроэнергии в Сочи 2 сентября
Автор фото: http://www.orinfo.ru

В связи с планово-предупредительным ремонтом  в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

2 сентября   с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): СТ «Отделочник», ул.Петрозаводская в районе Серебряного озера

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

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Теги: новости Сочи отключение света 2017
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