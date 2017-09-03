В «Водоканале» сообщили, когда в Сочи полностью нормализуется подача воды В сложившейся ситуации муниципальное предприятие обвинило ООО «Сочиводоканал»

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Сейчас перебои с подачей воды испытывают микрорайоны Макаренко, Вишневая, КСМ, Тимирязева, село Богушевка, село Верхний Юрт, частично – Завокзальный район, улицы Альпийская, Красная, Кубанская, Первомайская, Целинная (Русская Мамайка), Армянская, переулки Горный, Морской и Ряжский, Овощной, Конторский, Армянский. Кроме того, существуют временные перебои с подачей воды в микрорайоне Бытха (улицы Земляничная, Краево-Греческая, Лесная), Мацеста (улицы Буковая, Видовая). Это примерно 25000 человек.

Все эти районы запитываются от водозабора на реке Сочи. По оценкам специалистов – это мощный водозабор с большим запасом прочности. Но, во-первых, как показывают предварительные исследования, на протяжении многих лет водозабором попросту не занимались. Необходимо было чистить скважины и озера, которые эти скважины подпитывают. Во-вторых, когда МЧС объявил об опасности селевых потоков, «Сочиводоканал», опасаясь загрязнения озер, принял решение их перекрыть. При этом уровень воды в скважинах был недостаточным, то есть они попросту не были к этому готовы заранее. В результате резервуары довольно быстро опустошились.

Еще больше ситуацию усугубила авария на улице Пластунской, когда произошел порыв магистрального водовода, что вообще подвело запасы воды в резервуарах всего района к нулевой отметке. Попросту говоря, «Сочиводоканал» допустил целый ряд просчетов, которые привели к сложившейся ситуации. Один из ключевых моментов – не было проведено должной подготовки водозаборных сооружений реки Сочи к весенне-летнему сезону.

Сейчас специалисты МУП «Водоканал» взяли ситуацию под свой контроль. В данный момент производится наполнение скважин и резеруаров.

- Вчера, когда мы заступили на объект, водозаборные сооружения были частично остановлены. Из 12 озер, необходимых для подпитки, 10 были осушены, а два даже не готовы для приема воды. Мы сразу подключили подпитку на водозабор, что позволит в ближайшие дни полностью стабилизировать подачу воды сочинцам, - рассказал главный инженер МУП «Водоканал» Михаил Богатырев.

Уже ночью восстановлена подача воды в нижнюю часть микрорайона Макаренко и частично – в селе Верхний Юрт. В течение дня водоснабжение будет восстановлено в микрорайоне Макаренко, улицах Вишневая, Тимирязева, Высокогорная, Альпийская, Кубанская, Красная, переулках Вишневый, Горный, Ряжский, Морской. Завтра полностью будет восстановлено водоснабжение микрорайона Макаренко, Завокзального и центральной части города. А 4 сентября ситуация в целом придет в нормальное рабочее состояние.

- Мы считаем, что окончательную оценку действий предыдущего эксплуатанта должны дать соответствующие надзорные органы. Заявление в ближайшие дни будет нами подано. Работа ведется в штатном режиме. Техникой, необходимыми материалами и специалистами мы укомплектованы полностью, - сказал директор МУП г. Сочи «Водоканал» Сергей Винарский.

Силами МУП «Водоканал» организован подвоз воды в наиболее проблемные районы. В настоящее время три водовоза прибыли по адресам:

- ул. Абовяна, 68;

- ул. Армянская, 9б, у дома культуры;

- ул. Вишневая. 32-34.

Еще одна машина направляется по адресу: ул. Абрикосовая, район домов 25-27-29.

По всем четырем точкам они будут находиться до 22:00. Информацию по месту и времени прибытия водовозов можно по телефону «горячей линии» - 255-05-05 (круглосуточно).

В планах МУП г. Сочи «Водоканал» в течение осенне-зимнего периода полностью снять проблему обеспечения водой сочинцев и гостей города. Уже сейчас специалисты предприятия разрабатывают комплекс мер, необходимых для бесперебойной работы водозаборных сооружений на реке Сочи, которые позволят оставить эту многолетнюю болевую точку в прошлом.