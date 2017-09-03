Сочинцев призывают сказать «Нет» На курорте пройдет митинг против добычи нефти в акватории Черного моря

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Митинг под лозунгом «Скажем «нет» добыче нефти в акватории Черного моря!» активисты планируют провести сегодня в центре Сочи, у Художественного музея, с 14 до 16 часов. Его организаторами выступили Союз предпринимателей города Сочи и движение «Открытый Сочи».

- Все происходящее – не слухи, а факт. Сочи, как и все побережье, включая Крым, столкнулся с реальной угрозой нефтедобычи в Черном море, которая однажды уже привела к экологической катастрофе в Мексиканском заливе, где в 2010 году за 152 дня вылилось около 5 миллионов баррелей нефти, а нефтяное пятно достигло площади 75 тысяч квадратных километров, - напоминает инициатор мероприятия журналист Александр Валов. - Нужны ли такие риски курорту с уникальным для России субтропическим климатом? Однозначно – нет!

По утверждению активиста, 23 августа 2017 года полупогружная поисково-разведочная платформа Scarabeo 9, которая по словам главы «Роснефти» еще в мае была зафрахтована специально для реализации совместного проекта «Роснефти» и Eni в Черном море, взяла курс на Черное море, уже 20 сентября она должна прибыть в крупнейший румынский порт Констанца.

- То есть «Роснефть» даже не удосужилась спросить мнение сочинцев, нефтедобывающая компания все решила за нас. Однако у нас есть конституционное право сказать «НЕТ» планам «Роснефти», выступив на митинге против нефтедобычи в Черном море, - обращается к горожанам Александр Валов.