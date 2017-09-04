Кто в Сочи останется без света 4 сентября

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52
Кто в Сочи останется без света 4 сентября
Автор фото: https://abnews.ru

В связи с планово-предупредительным ремонтом  в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

4 сентября  с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): с.Галицино, с.Лесное, п.Монастырь, с.Бестужевка (частично), центр разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда, лососевый завод, «Мегафон»

4 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Пасечная  (частично), котельная, переулок  Пасечный №12/2; ул.Абовяна №№25-36, переулок Табачный №№2 - 32, переулок Грушевый №№1 - 29

4 сентябряс 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка):  СТ  «Теплотехник»

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

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Теги: новости Сочи отключение света
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