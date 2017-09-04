Как начнётся эта осень? Специализированный прогноз погоды на первые выходные сентября

Прогноз погоды в Сочи на ближайшие 3 дня

Кто в Сочи останется без света 4 сентября Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

Автор фото: https://abnews.ru

В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

4 сентября с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): с.Галицино, с.Лесное, п.Монастырь, с.Бестужевка (частично), центр разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда, лососевый завод, «Мегафон»

4 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Пасечная (частично), котельная, переулок Пасечный №12/2; ул.Абовяна №№25-36, переулок Табачный №№2 - 32, переулок Грушевый №№1 - 29

4 сентябряс 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): СТ «Теплотехник»

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52