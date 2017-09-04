Замдиректора сочинской автошколы обвиняют в коммерческом подкупе Но расследование уголовного дела продолжается

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Заместителю директора ЧОУ ДПО «Светофор» уже предъявлено обвинение в коммерческом подкупе по ч.7 ст. 204 УК РФ. Сейчас мужчина находится под домашним арестом, но его ожидает наказание посерьёзнее.

Следствию удалось установить, что в марте 2017 года мужчина предложил одной из учениц автошколы помочь с получением прав категории «В» за денежное вознаграждение. Сначала эта сумма составляла 27 тысяч рублей, но после того, как девушка провалила промежуточную аттестацию, она выросла до 33 тысяч. В итоге ученица согласилась на заманчивое предложение, но рассказала о нём в следственном отделе СКР, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Передача денег состоялась 10 августа 2017 года. Однако потратить полученные деньги обвиняемому так и не удалось.