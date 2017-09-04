Сразу две аварии с мотоциклистами произошли в Сочи (ФОТО) Оба пострадавших водителя выжили











Первое ДТП случилось в Хостинском районе г. Сочи, в районе Калинового озера. Мужчина упал с мотоцикла и сломал ногу. Передвигаться сам он дальше не мог, но позвонил в спасательный отряд и рассказал о произошедшем. Они, в свою очередь, помогли 24-летнему сочинцу и транспортировали молодого человека на служебной машине до населённого пункта, сообщают в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Второе ДТП случилось вчера вечером на улице Гагарина. Водитель иномарки не заметил двигающийся мотоцикл и сбил его. За рулём двухколесного транспорта находилась девушка. Известно, что она пострадала, но осталась жива.