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В Сочи обнаружили незаконное строительство коттеджного поселка Потенциальных покупателей недвижимости администрация курорта призывает быть осторожными при совершении сделок





Власти Сочи проверяют законность строительства коттеджного поселка на 12 домов в селе Верхневеселое в Адлерском районе.

- Сейчас на земле, выделенной под участки для ведения личного подсобного хозяйства, уже возведены свайное поле и часть фундаментной плиты, хотя разрешения на капитальное строительство здесь не выдавалось, - уверяют в пресс-службе администрации Сочи.

Между тем, данный объект недвижимости активно рекламируется в Интернете, как ЖК «Роза ветров». Кроме этого, на автодороге установлены указатели проезда к земельным участкам.

- Управление муниципального земельного контроля администрации города предупреждает потенциальных покупателей, а также гильдию риелторов Сочи быть бдительными при совершении сделок в ЖК «Роза ветров». Сейчас проводится проверка. Если нарушения подтвердятся, будет подготовлено обращение в суд, - обратились к гражданам в мэрии курорта.