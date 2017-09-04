Мать двоих детей из Сочи удостоилась «гламурного» титула на «Миссис Вселенная» В городе Дурбане (ЮАР) завершился 3 сентября конкурс самых красивых замужних женщин мира

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Побороться за титул самой красивой и благородной миссис в этом году в город Дурбан (ЮАР) съехались замужние женщины из более чем 80 стран. Из России на «Миссис Вселенная» приехало сразу несколько очаровательных хранительниц очага, в числе которых мать двоих детей юрист из Сочи Анна Мороз. В июне она завоевала титул «первой Вице-миссис России», а накануне стала самой «Гламурной Миссис Вселенная».

- Для меня это большая победа, - поделилась эмоциями с поклонниками Анна на своей страничке в социальной сети. - Спасибо большое всем, кто искренне желал мне победы. Приходило очень много теплых и трогательных слов. Все 8 конкурсных дней были очень интересными, насыщенными и сложными в эмоциональном и физическом плане! Но я справилась и проверила свои силы! Я стала лучше, увереннее и даже умнее.