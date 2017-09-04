Во время соревнований лыжероллеров в Сочи ограничат автомобильное движение Спортсмены выступят в гонке преследования, масс-старте, а также в спринте

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В Сочи с 20 по 24 сентября состоится финал Кубка России. Самые сильные спортсмены страны выступят в гонке преследования, масс-старте, а также в спринте.

В связи с этим на дорогах в городе будут действовать ограничения для движения автомобилей.



20 сентября с 10.30 до 13.30 по улице Дорога на Большой Ахун от первого километра до беседки в районе дома № 104 (район ресторана «Пацха»).



21 сентября с 10.30 до 13.30 по улице Дорога на Большой Ахун от третьего километра до площадки для парковки автомобилей на верху горы Большой Ахун.



23 сентября с 07.00 до 17.00 от улицы Голубая (отель «Имеретинский») по бульвару Морской направо по ул. Триумфальная до въезда на трассу Формула 1 далее в обратном направлении до выезда из Олимпийского парка и далее по Новокраснополянскому шоссе до п.Эсто-Садок и обратно.



24 сентября с 9.00 до 12.00 по улице Голубая от улицы Цветочная, далее по Морскому бульвару, ул. Триумфальной, Новокраснополянскому шоссе до п.Эсто-Садок (в одну сторону).