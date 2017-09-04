Как изменится жизнь сочинцев в сентябре Первый месяц осени принесет перемены для всех россиян

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В первый месяц осени в жизни некоторых россиян произойдут значительные перемены, в числе которых увеличение стипендии для студентов, новые поправки в ОСАГО и запрет 17 постов в популярной социальной сети.

Студенты станут богаче, а получить ученую степень будет проще

Сентябрь принесет российским студентам только положительные эмоции. В этом месяце ожидается повышении стипендии на 5,9 процента. Сейчас учащиеся колледжей и техникумов получают минимальные выплаты от 487 рублей, студенты вузов - 1340 рублей, а аспиранты - 2637 рублей. По словам министра образования Ольги Васильевой, деньги на повышение выплат уже заложены в федеральном бюджете.

Кроме этого, вузам разрешат присуждать ученые степени. Такое право получат 23 российских образовательных учреждения. Принятое решение «направлено на реализацию механизма предоставления образовательным организациям высшего образования и научным организациям права самостоятельно присуждать ученые степени».

В школе появится астрономия

Коснуться изменения и учеников. В школьной программе появится новый предмет, астрономия. Соответствующий законопроект был размещен на федеральном портале раскрытия информации нормативных правовых актов. Астрономия появится в школьной программе в предметной области «Естественные науки», что делает ее обязательной для преподавания. Предмет исключается из списка дополнительных и курсов по выбору учебного заведения. В документе также зафиксированы требования к результатам освоения базового и углубленного уровней предмета.

Девятиклассникам нескольких пилотных регионов придется сдавать устный экзамен по русскому языку. После этого можно будет получить допуск к основному государственному экзамену (ОГЭ). Учителей тоже ждут проверки. Педагогам нужно будет сдать «экзамены» на знание предмета и методики его преподавания в 13 пилотных регионах.

Контроль за качеством рыбы ужесточится

С 1 сентября вступил в силу новый техрегламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции». В документе перечислены опасные препараты, которые производители не могут использовать в продуктах. Если запрещенные вещества будут обнаружены в рыбе, ее снимут с продажи. Кроме того, техрегламент зафиксировал предельный вес ледяной глазури в замороженных рыбных продуктах. Ее масса в разделанной замороженной рыбе не должна превышать 7 процентов, в неразделанной - 14 процентов. Масса рыбы будет указываться на упаковке отдельно от массы глазури

Клятва Родине при получении паспорта

Получить паспорт гражданина Российской Федерации можно будет только после принесения присяги. В случае отказа решение о приобретении гражданства РФ подлежит отмене.

ОСАГО по-новому

В ОСАГО появятся новые поправки, которые упростят возмещение ущерба при групповых авариях. При ДТП, где поучаствовали более двух машин, водители смогут обращаться в свою страховую компанию, а не виновника аварии. Эти поправки в ОСАГО внесет Банк России. Предполагается, что они облегчат жизнь автовладельцам.

Рекламировать в соцсетях станет сложнее

Актуальная новость для рекламодателей, продвигающих свои услуги в фейсбуке. С сентября в соцсети запретят 17 видов постов. В частности, соцсеть запрещает продвижение репостов о товарах из магазинов, рекомендаций определенных мест, спортивных событий, «культурных моментов», постов о новой фотографии профиля, файлов или репостов с файлами, а также постов с поддержкой каких-либо политических сил и других видов контента.

Бесплатный провоз багажа в самолетах

В конце сентября должен вступить в силу акт об отмене обязательного бесплатного провоза багажа в самолете. Документ был подписан 30 июля, и через 60 дней со дня публикации должен вступить в силу. Согласно нововведению, авиакомпании больше не обязаны предоставлять пассажирам, покупающим невозвратные билеты, бесплатное место багажа минимальной массой 10 кг. При этом пассажирам, приобретающим возвратные билеты, сохраняют возможность провозить багаж, согласно старым правилам. Кстати, за ручную кладь плату взимать по-прежнему не будут.

Украинцам стало проще получить российское гражданство

С сентября для жителей Украины упростили процедуру получения российского паспорта. Раньше гражданам Украины необходимо было собирать справки, подтверждающие отказ от предыдущего гражданства и для этого дожидаться ответа украинских властей. Теперь им достаточно написать заявление об отказе от гражданства Украины в России, заверить его у нотариуса и предоставить в МВД РФ. Но для получения паспорта нужно будет принести присягу. Людям, не желающим это делать, могут отказать в предоставлении гражданства.

При этом, решение о предоставлении российского гражданства принятое ранее, может быть отменено в случае, если иностранный гражданин был осужден за терроризм и экстремизм.