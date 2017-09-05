Прохожий не первый месяц своим видом пугает представительниц прекрасного пола

Как начнётся эта осень? Специализированный прогноз погоды на первые выходные сентября

Плановые отключения света в Сочи 5 сентября Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений

Автор фото: http://blackengtech.com

В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

5 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Донская №№90,92, ул.Чехова №48, ТЦ «Юбилейный»

5 сентября с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Уч-Дере ул.Образцовая, переулок Фундучный, ул.Утренняя, ул.Чайная, ул.Запорожская, чайные домики

5 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Просвещения (частично), ул.Ленина в районе вагонного депо, ул.Привокзальная, школа № 27, КНС, торговый комплекс «Апельсин», ул.Панфилова – детский сад №115; мкр Чкаловский, ул.Аллейная, ул.Прибрежная, ул.Чкалова

5, 6 сентября с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селе Каштаны ул.Мичурина (частично), ул.Пашковская (частично)

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52