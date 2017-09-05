Кража по-сочински. Или для чего вору душевая кабинка? За кражу душевой кабинки мужчина может отсидеть 5 лет

Автор фото: KabinaShop.ru

В Сочи произошла необычная кража. И проделана она была необычным способом. Однако теперь за необдуманное действие обвиняемому грозит тюремный срок.

Выяснилось, что подозреваемый снял квартиру в Хостинском районе. Но спустя некоторое время хозяйка жилища обнаружила пропажу не телевизора, не кухонной утвари, а целой душевой кабинки. Женщина сразу же обратилась в полицию. Мужчину удалось задержать уже на другой арендованной квартире, но без кабинки и без вырученных за неё денег. Позже он признался, что продал её за 15 тысяч рублей.

Задержанным оказался 66-летний сочинец. В пресс-службе УВД по г. Сочи сообщили, что уже завели уголовное дело по этому случаю. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, - 5 лет лишения свободы.