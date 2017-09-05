Российских спортсменов вновь уличили в употреблении допинга в Сочи По данному факту будет проведено тщательное расследование

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Российское антидопинговое агентство зафиксировало на соревнованиях в Сочи грубые нарушения антидопинговых правил.

- К сожалению, последние факты, когда наши инспекторы проводили забор проб, показывают, что далеко не все наши спортсмены и тренеры услышали и поняли ту проблематику и остроту момента, когда российские спортсмены и федерации отстранены от участия в международных соревнованиях. В Сочи был зафиксирован факт попытки нарушения антидопинговых правил, - рассказал он агентству ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

О каких стартах идет речь, глава агентства не уточнил. Однако пообещал, что будет проведено тщательное расследование.

- И мы будем защищать чистых спортсменов с той же силой, с которой будем преследовать нарушителей антидопингового законодательства, - добавил Юрий Ганус.

В настоящий момент агентство функционирует частично, 27 июня WADA разрешило РУСАДА самостоятельно планировать допинг-тестирование и забирать пробы российских спортсменов.