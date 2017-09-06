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Кто в Сочи останется без света 6 сентября Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

Автор фото: http://sptv-news.ru

В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

6 сентября с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селе Каштаны ул.Мичурина(частично), ул.Пашковская (частично)

6 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): переулок Гуковский №№6,10,ул.Тимирязева (частично); ул. Земляничная №№ 3 - 70, С\Т Широкое поле; ул. Изобильная (частично), переулок Лозовой №№ 2 - 10; в селе Богушевка С/Т «Ручеек», садовые дома; д/о «Здоровье-3», Т/О «Мелиоратор»; ул.Чехова (частично), ул. Донская(частично), переулок Строительный №№ 11,18, ул. Чехова, ул. Пасечная, переулок Пасечный (частично), горбольница №99.

6 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Чернышевского, ул. Киевская, ул. Цитрусовая, ул. Дзержинского, ул. Короленко, ул. Ленина (частично); в селе Ахштырь Конно-кинологический центр МЧС; в поселке Каменка ул.Батайская, ул. Раевская, СТ «Дорожник», СТ «Эдельвейс».

6 сентября с 00.00 до 07.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): АЗС «Роснефть» ул.Таврическая №2/2а.

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52