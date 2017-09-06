«Кубаньэнергосбыт» меняет название и ужесточает борьбу с неплательщиками Сочи Уже в сентябре 2017 года, потребители электроэнергии получат счета за услуги энергоснабжения нового образца





С сентября жители Сочи начнут получат новые квитанции за свет. В графе получателя платежа вместо привычного ОАО «Кубаньэнергосбыт» будет значится ПАО «ТНС энерго Кубань». Однако горожанам не стоит переживать, гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея просто сменил свое юридическое название.

- Изменение юридического лица не повлекло за собой каких-либо изменений прав и обязанностей по отношению к потребителям электрической энергии и иным контрагентам. Банковские реквизиты остались без изменений, - успокаивают население в пресс-службе компании. - «ТНС энерго Кубань» продолжит обеспечивать стабильность энергоснабжения в регионах своего присутствия. Счета за услуги энергоснабжения нового образца – с измененным названием и логотипом потребители электроэнергии получат уже в этом месяце. Это относится как к электронным счетам, так и бумажным.

По всем возникающим вопросам сочинцы могут обратиться в Единый контактный центр 8 (861) 298 01 70, а также задать вопрос специалисту или оставить обращение на официальном сайте компании https://kuban.tns-e.ru/.

Помимо новых квитанций жителей Олимпийской столицы ожидает и ужесточение платежной дисциплины. С октября 2017 года вступает в силу постановление Правительства о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.

В числе основных изменений:



- Сокращение сроков и этапов процедуры ограничения электроснабжения потребителя.

При наличии законных оснований для ограничения электроснабжения процедура введения ограничения в общем случае сокращается до одного этапа – введения полного ограничения потребления электроэнергии; при этом частичное ограничение может вводиться только в отношении потребителей, ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, имеющих акт согласования технологической и (или) аварийной брони. Полное ограничение режима потребления вводится сетевой организацией только после предварительного однократного уведомления, которое должно содержать исчерпывающую, установленную законом информацию о предстоящем ограничении.



- Ограничение за любой размер задолженности.

Энергосбытовая компания имеет право инициировать ограничение электроснабжения потребителя-должника при образовании задолженности в любом объеме без ожидания ее накопления.



- Установление обязанности самоограничения потребителем.

В случае отсутствия технической возможности ввести ограничение электроснабжения со стороны сетевой организации, в том числе по причине наличия присоединенных к сетям потребителя добросовестных субабонентов, потребитель, получивший соответствующее уведомление от сетевой организации, обязан ограничить свое потребление самостоятельно в срок, указанный в уведомлении.

Для контроля самоограничения потребитель обязан допустить представителей сетевой организации на свои объекты. Контроль самоограничения потребителя производится не позднее 10 дней с даты его введения и далее не реже чем один раз в 30 дней.



- Ограничение «неотключаемых» потребителей.

В соответствии с изменением в законодательстве при наличии законных оснований стало возможным полное ограничение электроснабжения абсолютно всех типов потребителей, в том числе ограничение которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям. Такие потребители отключаются от электроснабжения после проведения ими мероприятий, обеспечивающих их готовность к введению ограничения.



- Расширение перечня способов уведомления потребителя.

Законом предусматривается более широкий перечень способов уведомления потребителей о введении ограничений потребления электрической энергии. По согласованию сторон договора имеется возможность использования смс-сообщений, сообщений на адрес электронной почты, путем включения соответствующего уведомления в счет на оплату услуг, публикацией в СМИ и рядом иных способов.



- Ограничение электроснабжения граждан-потребителей.

Для граждан-потребителей электроэнергии (за исключением граждан-потребителей коммунальной услуги по электроснабжению), ограничение потребления электроэнергии осуществляется в том же порядке и в те же сроки, что и ограничение электроснабжения прочих потребителей. Ограничение режима потребления в отношении граждан-потребителей коммунальной услуги по электроснабжению осуществляется по основаниям и в порядке, которые установлены жилищным законодательством Российской Федерации.



- Административная ответственность.

В соответствии со статьей 9.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривается административная ответственность потребителя электрической энергии в виде штрафа (10-100 тыс. руб. – для должностных лиц, 100-200 тыс. руб. – для юридических лиц) за следующие нарушения в сфере электроснабжения:

? нарушение введенного полного или частичного ограничения режима потребления;

? невыполнение законного требования сетевой организации о самостоятельном ограничении режима потребления;

? необеспечение доступа представителю сетевой организации к принадлежащим потребителю энергопринимающим устройствам;

? нарушение требований о составлении актов согласования технологической и (или) аварийной брони;

? невыполнение мероприятий, обеспечивающих готовность к введению полного ограничения режима потребления электрической энергии.