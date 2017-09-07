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Прогноз погоды в Сочи на ближайшие сутки

Четыре села и центральные улицы Сочи сегодня проведут день без света Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

7 сентября с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селе Каштаны ул.Мичурина, ул.Пашковская

7 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Пасечная №№20,22,45,18,22а, СТ «Победитель»; Югстрой, ул. Грибоедова №№1,7, школа, детсад; ГСК-125, насосная станция, ул.Чайковского №№27,33, Цветной Бульвар №32 , д/с №45

7 сентября с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): поселок Каменка -2, СТ «Дорожник», СНТ «Автомобилист», СНТ «Лайнер», п.Красная Воля (частично), с.Лесное (частично)

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52