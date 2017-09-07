В больнице Сочи скончалась пассажирка сгоревшего BMW Девушку последней достали из пылающего автомобиля





Одна из пострадавших в серьезной аварии в Адлерском районе скончалась в реанимации вчера утром. Из объятого пламенем автомобиля девушку достали последней. В больницу пассажирку доставили с ожогами 90% поверхности тела.

ДТП произошло рано утром 3 сентября недалеко от пансионата «Южный». Водитель BMW X6, двигавшийся по улице Ленина, при попытке обгона столкнулся с едущей впереди «Ладой», которая в свою очередь врезалась в «Ford». От столкновения внедорожник отбросило на отбойник, после чего он загорелся. В тот момент в салоне находились шесть человек. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. Причины ДТП выясняются.