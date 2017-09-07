Сочинский аэропорт держит ответ История с подкинутыми трусами продолжает набирать обороты

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Вчера мы опубликовали новость о том, что сначала из багажа у туристки, которая прибыла на наш курорт, пропали очки, а потом она обнаружила в своём чемодане чужое нижнее бельё. И ответственность за это, по её мнению, лежит на сотрудниках Международного аэропорта Сочи. Последние, после проведённой проверки, решили дать свой комментарий.

"Международный аэропорт Сочи ежедневно работает над качеством предоставляемых услуг пассажирам и рассматривает каждое поступившее обращение. Аналогичное письмо пассажира получено. На его основании проведена проверка, также просмотрены видеоархивы. Весь процесс обработки багажа полностью соответствовал технологии, хищений и вскрытия багажа не выявлено. Пассажиру рекомендовано обратиться в аэропорт вылета и полицию. Результаты проверки также направлены адресату", - сообщают в пресс-службе «Базэл Аэро».

Кто прав, а кто виноват? Пока этот вопрос так и остался нерешённым.