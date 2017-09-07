Граждан Узбекистана продолжают высылать из Сочи Всех тех, кто нарушает пограничный режим, ждёт одна и та же участь

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Ещё трём гражданам Узбекистана, временно проживающим в Сочи, придётся вернуться на Родину. Адлерский районный суд приговорил их к выплате штрафа и административному выдворению из России. Как другим жителям Средней Азии избежать подобного наказания?

Всё просто. Для того, чтобы иностранным гражданам беспрепятственно находиться на пограничной территории Сочи, им необходимо оформить специальные пропуска, не нарушая тем самым пограничный режим.

Подробную информацию о порядке оформления документов, дающих право на беспрепятственное пребывание в пограничной зоне Краснодарского края, можно получить по адресу: г. Сочи, ул. Театральная, 5, или по телефону: 8 (862) 266 88 57, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.