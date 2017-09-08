За время ведения поисковых работ были обследованы отроги массива Ачишхо, каньоны рек Медовеевка, Чвижепсе и их притоков

Прохожий не первый месяц своим видом пугает представительниц прекрасного пола

Прогноз погоды в Сочи на ближайшие сутки

Плановые отключения света в Сочи 8 сентября Данные мероприятия призваны обеспечить надежное электроснабжение

Автор фото: http://cad.in.ua

В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

8 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Гагарина № 43, 47, 49, 51, 55,55а, 66,68, 64 (д/с), гараж санатория «Родина»; ул.Донская №№13,15,15а, столовая «Ручеек», переулок Строительный №№7,9,11,18а

8 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селеЧерешня ул.Владимировская, ул.Гомельская; в мкр Чкаловский ул.Просвещения (частично), ул.Прибрежная, ул.Чкалова, переулок Чкалова, переулок Прибрежный

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52