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Таксист-частник 22 раза таранил шлагбаум сочинского аэропорта Эти «подвиги» неоднократно попадали в объективы камер дорожной видеофиксации

Автор фото: пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю.

Водитель, занимающийся частным извозом, частенько посещал международный аэропорт Сочи, доставляя туда клиентов. Однако желание сэкономить на парковке сыграло с ним злую шутку. Не желая платить, таксист действовал в лучших традициях героев голливудских боевиков – он попросту брал шлагбаумы на таран. Эти «подвиги» неоднократно попадали в объективы камер дорожной видеофиксации.

- В отношении нарушителя было составлено 22 административных протокола, - сообщают в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю. - За каждое из нарушений суд назначил гражданину наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Идти на контакт с представителями закона, а уж тем более добровольно оплачивать выписанные штрафы, гражданин не пожелал. Во время очередного визита дорожного беспредельщика в аэропорт, судебные приставы, при содействии сотрудников аэропорта и полицейских арестовали его автомобиль.

- Транспортное средство изъято и передано на ответственное хранение. В ближайшее время оно будет выставлено на принудительную реализацию, средства от которой пойдут в счет погашения более чем стотысячного долга, - уточняют в ведомстве.

И на этом приключения злостного нарушителя правил парковки не закончились. К настоящему моменту судебными приставами в отношении все того же гражданина направлено в суд 16 протоколов об административном правонарушениях, предусмотренных ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).