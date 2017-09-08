За время ведения поисковых работ были обследованы отроги массива Ачишхо, каньоны рек Медовеевка, Чвижепсе и их притоков

В Сочи вырубили краснокнижные деревья на 3,4 млн рублей Незаконная вырубка грозит уголовным наказанием

Автор фото: Атлантис Трэвел

78 деревьев было незаконно вырублено в центральном районе Сочи. Личности злоумышленников пока не установлены.

На улице Крымской, рядом с домом №15, были вырублены деревья, занесённые в Красную книгу. Среди них карийский инжир, гранат обыкновенный, 51 дерево бирючины блестящей, шесть деревьев гледичии трехколючковой, одно дерево карии иллинойской, десять деревьев лавра благородного, четыре — робинии лжеакации. Ущерб достиг почти 3, 5 млн рублей, передаёт "Кубань 24"со ссылкой на прокуратуру Центрального района г. Сочи.