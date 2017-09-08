В Сочи вырубили краснокнижные деревья на 3,4 млн рублей

Незаконная вырубка грозит уголовным наказанием
В Сочи вырубили краснокнижные деревья на 3,4 млн рублей
Автор фото: Атлантис Трэвел

78 деревьев было незаконно вырублено в центральном районе Сочи. Личности злоумышленников пока не установлены. 

На улице Крымской, рядом с домом №15, были вырублены деревья, занесённые в Красную книгу. Среди них карийский инжир, гранат обыкновенный, 51 дерево бирючины блестящей, шесть деревьев гледичии трехколючковой, одно дерево карии иллинойской, десять деревьев лавра благородного, четыре — робинии лжеакации. Ущерб достиг почти 3, 5 млн рублей, передаёт "Кубань 24"со ссылкой на прокуратуру Центрального района г. Сочи. 

 

 

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