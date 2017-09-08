За время ведения поисковых работ были обследованы отроги массива Ачишхо, каньоны рек Медовеевка, Чвижепсе и их притоков

На Солнце произошла самая мощная за 12 лет вспышка Чего ожидать землянам в ближайшие дни

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Крупнейшая за последние 12 лет вспышка на Солнце была зарегистрирована 6 сентября в 15:02 по московскому времени. А вчера подобное явление зафиксировано спутником GOES-15 в промежутке между 17.00 мск и 18.00 мск. Вспышке присвоен наивысший класс активности – Х.



Из-за взрыва в течение одного часа наблюдались нарушения связи, поэтому возникли проблемы с навигацией, а также было отключено радио в высокочастотном диапазоне. Сказать, чем в дальнейшем обернется для Земли вспышка, признанная самой мощной за 12 лет, ученые пока с точностью сказать не могут, поскольку последствия этих выбросов сказываются через 1–3 дня. Ведь речь идет о миллиардах тонн вещества, летящего со скоростью сотен километров в секунду.

Высыпающиеся вдоль магнитных линий частицы вызывают полярные сияния в умеренных широтах, магнитные бури приводят к нарушению работы спутников и телекоммуникационного оборудования на Земле, ухудшению условий распространения радиоволн. Метеозависимые люди в этот период времени страдают от головных болей.

Наблюдателям, особенно в высокоширотных регионах, в ближайшие дни советуют следить за небом и ждать особенно величественных авроральных явлений. К тому же само Солнце способно разразиться новыми вспышками, передает rsute.ru.