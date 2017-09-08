В Сочи спасли жизнь отдыхающему

В этот раз история закончилась хэппи-эндом
В Сочи спасли жизнь отдыхающему
Автор фото: YouTube

Звонок в спасательный отряд поступил от жены пострадавшего вчера вечером. Она просила помочь утопающему супругу. Женщина рассказала, что её мужу требуется незамедлительная помощь на пляже «Гренада».  

Спасатели прибыли на место вовремя и успели достать утопающего. Но для того, что прийти в себя, ему потребовались реанимационные действия, сообщают в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

После благополучного спасения 55-летнего приезжего из Пензы забрали врачи скорой помощи. 

Мы в Telegram: подписывайтесь на канал и получайте новости Сочи первыми!
Теги: в Сочи спасли мужчину спасение утопающего ЮРПСО МЧС России
Комментарии
  • 0