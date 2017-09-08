За время ведения поисковых работ были обследованы отроги массива Ачишхо, каньоны рек Медовеевка, Чвижепсе и их притоков

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В Сочи спасли жизнь отдыхающему В этот раз история закончилась хэппи-эндом

Автор фото: YouTube

Звонок в спасательный отряд поступил от жены пострадавшего вчера вечером. Она просила помочь утопающему супругу. Женщина рассказала, что её мужу требуется незамедлительная помощь на пляже «Гренада».

Спасатели прибыли на место вовремя и успели достать утопающего. Но для того, что прийти в себя, ему потребовались реанимационные действия, сообщают в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

После благополучного спасения 55-летнего приезжего из Пензы забрали врачи скорой помощи.