За время ведения поисковых работ были обследованы отроги массива Ачишхо, каньоны рек Медовеевка, Чвижепсе и их притоков

Жителей Сочи наказали за нежелание бороться с американской белой бабочкой Площадь заражения карантинным вредителем в Сочи составляет около 110 га

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Сотрудникам Сочинского межрайонного отдела Россельхознадзора удалось выявить несколько очагов американской белой бабочки на земельных участках.

-В рамках взаимодействия с органами местного самоуправления в адрес управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея поступила информация о пяти недобросовестных землепользователях, которые не проводят мероприятия по борьбе с карантинным вредителем. Факты нарушений были подтверждены. Нарушителям были выписаны штрафы и предписания об устранении допущенных нарушений, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Площадь заражения американской белой бабочкой на данный момент в Сочи составляет около 110 га. В основном это деревья, растущие на придомовых территориях и в частном секторе.

В случае выявления очагов заражения карантинным вредителем власти курорта просят обращаться по тел.- 296-51-90, тел.-факс. -296-51-94, mto-mto@mail.ru. В обращении необходимо отразить следующую информацию: адрес месторасположения очага, кадастровый номер (при наличии), район, ФИО собственника.