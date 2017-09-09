За время ведения поисковых работ были обследованы отроги массива Ачишхо, каньоны рек Медовеевка, Чвижепсе и их притоков

Над Сочи пронесся огненный шар (фото) О появлении неопознанного летающего объекта в небе вчера вечером сообщили жители многих городов Кубани









Жители Кубани вчера поздним вечером стали свидетелями полета таинственного огненного шара. По словам очевидцев, яркий объект пролетел с юга на север. Сочинцы и гости курорта предположили, что это огромный метеорит. Однако ученые не спешат соглашаться с обывателями.

– Пока трудно сказать, что-то определенное по поводу этого события. Очень похоже на метеорит, но слишком медленно шар движется по небу, и звукового сопровождения не было. Пока очень мало информации. Больше похоже на вхождение в атмосферу рукотворного объекта, космического мусора, такие события происходят, к сожалению, на нас же иногда падает этот мусор. Как правило, эти объекты сгорают в верхних слоях атмосферы, – рассказал Рен-ТВ доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Гигантский огненный шар видели не только жители Сочи, но и Краснодара, Анапы, Армавира, Новороссийска, а также других городов и поселков. Место падения загадочного объекта не обнаружено.